AKP'den seçim öncesi 'dindar Kürtler' adımı

AKP'nin seçimi kazanabilmek için atacağı adımlara dair senaryolar gündeme gelmeye devam ediyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine AKP kurmayları, yeni tabloda şartların aleyhte olduğunu düşünmediklerini belirtirken "Attıkları son adım, bir hasar toparlama hamlesidir. Onların kısmen lehinedir. Ama Kılıçdaroğlu hâlâ bizim için çok iyi bir adaydır. Belediye başkanları formülü olmasaydı da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş sahaya birlikte çıkacaklardı. O nedenle oluşan bu yeni durum sonrası da bizim için değişen birşey olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre AKP kurmayları, “Bölge vekillerini çok iyi dinlememiz ve özellikle dindar Kürtleri yeniden kazanmamız lazım. Bu adımlar ‘MHP’ye rağmen’ değil bizim atacağımız adımlar olmalı. Bölgeden doğru vekil adayları çıkarmamız, söylemle ilgili özel olarak çalışmamız, kayyumlarla ilgili yanlış okumaların önüne geçmemiz, HDP’yi doğrudan PKK ile ilişkilendiren dili esnetmemiz gerekiyor” dedi.