Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki büyükelçiliklere Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup gönderdi.

Kılıçdaroğlu mektupta "bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele ettiği bir süreçte Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesinin iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt olduğunu" belirtti.

Kılıçdaroğlu mektubu sosyal medya hesabından "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" sözleriyle paylaştı.

Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım. pic.twitter.com/blkQ6HflNB — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2021

CHP Genel Başkanı İBB İklim Eylem Planı Tanıtım Programı'ndaki konuşmasında "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir" ifadesini kullanmıştı.