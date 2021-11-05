Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan ağır bedeller ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Eylem Planı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, İklim krizinin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, "Sadece devletlerin değil, devletler dışında uluslararası kuruluşların da bu çerçevede çaba harcadığını biliyorum. Ancak bu çalışmalar ne kadar başarıya ulaşıyor bunun da bir şekilde sorgulanması lazım. Ortak bir çaba harcanabilirse dünya mavi gezegen olmaya devam edecektir. " dedi.

Kanal İstanbul çıkışı

Öte yandan konuşmasında Kanal İstanbul'a ilişkin bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ayrıca Kanal İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gençlere borumuz var onun gereğini yapacağız"