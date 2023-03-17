Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş'a ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü ‘destek’ ziyaretlerinin ikincisini Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) yaptı.

İlk olarak Milli Yol Partisi (MYP) lideri Remzi Çayır’la görüşen Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

Toplantının ardından iki lider açıklama yaptı. İlk açıklamayı Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arakdaşlarıyla beraber olduk. Türkşye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette likayattan ekonomiye, üniversitelerden depremde yaşananlara kadar pek konu hakkında düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir evsahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da kendisine de yürekten teşekkür ederim" dedi.

Hüseyin Baş'ın açıklamaları ise şöyle:

"Sayın Genel Başkan'a ziyaretinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Zaten kendileri bir siyasi tecrübe abidesi, benim için de faydalı ve verimli bir sohbet oldu şahsen de. Türkiye'nin birçok meselesini istişare ettiğimiz bir toplantı oldu. Nazik çerçevede çok güzel görüşme gerçekleştirdik. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendilerine başarılar diliyorum."