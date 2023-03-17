Kılıçdaroğlu: Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyla bir araya gelmek son derece değerli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından siyasi partilere yönelik ilk ziyaretini bugün Milli Yol Partisi’ne yaptı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:

“Milli Yol Partisi’nin genel başkanı ve arkadaşlarıyla bir araya geldik. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin bugünkün sorunlarını masaya yatırdık, dertleştik. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyla beraber, en azından bir masanın etrafında bir araya gelmek, bir kahve içmek, benim açımdan da ufkumu büyütme açısından da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız. Sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.”

Çayır: Suikastın aydınlatılması gerektiğini ifade ettik

Remzi Çayır ise şöyle konuştu:

“14 Mayıs’a giderken Sayın Genel Başkan’ın bize yaptığı ziyareti önemsiyoruz ve kendisine nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta başarılar diliyoruz. Biz, Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, Milli yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastının, Türkiye’de bütün faili meçhuller dahil olmak üzere aydınlatılması gerektiğini Sayın Genel Başkan’a ifade ettik. Duyarlılık gösterdiler. Kendilerine burada teşekkür ederim. Şimdi ne olursa olsun, bu ülkede faili meçhul kalmış bütün cinayetler açığa kavuşturulmalıdır, Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere. Yine aynı şekilde adaletin, liyakatin ve üretimin olduğu bir Türkiye, insan farklılığının zenginlik sayıldığı bir Türkiye, kavga sebebi sayılmadığı bir Türkiye ve dünyadaki değişimin, insan hak ve özgürlüklerinin genişlemesinin aslında zenginliğimizin bir kapısı olduğunun idraki ile bu şekilde bakmak gerektiğini ifade ettik.

Elbette Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, devletin tekliği, vatanın birliği çok mühim. Bu konularda da bir sıkıntı olduğunu görmedik. Ben, kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.”

HDP ziyaretinin ertelenmesi

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin HDP ziyaretinin neden ertelendiğine ilişkin sorusuna, “Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar. Onu ev sahibine soracaksınız” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Hatay Valisi ve İl Sağlık Müdürü’nün milletvekili adayı olmak için istifa etmesine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. 50 bin kişi, bu ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi, sorumluluk alıp, ‘Vicdanen benim istifa etmem lazım, ben bunu beceremedim. Burada benim de sorumluluğum var’ demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur, girsinler. Girsinler.”