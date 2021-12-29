Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e: Eğitimden daha önemli işlerin var anlaşılan

KPSS'den yüksek puan alıp mülakatlarda elenenlerle yaptığı buluşmanın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den talep ettiği randevuya yanıt gelmediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, Bakan Özer üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Özer'den talep ettiği görüşmeye yanıt verilmemesine ilişkin, "Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor" diye konuştu.

Attığı tweette Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!" ifadelerini kullandı.