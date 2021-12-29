Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakat sonuçları açıklanmış, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye’de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmıştı.

Kamuda çalışmak için KPSS'ye giren ve oldukça yüksek puan alıp derece yapan birçok isim, AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenmelerine isyan etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, yüksek puanlar aldığı halde mülakat yüzünden ataması yapılmayan yurttaşlarla buluştu.

CHP Genel Merkezi'nde gençlerle birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bakanlığın Danıştay'ın kararına uymadığını söyledi.

"Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''TBMM'nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz? Bu çocuklarımızın haklarını savunmak benim boynumun borcudur. Saray'da bunu çok iyi bilsin. Birilerinin haklarını birilerine yedirmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız.''

Açıklamada gençlerden biri, ''Mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen 55 puan aldım. Çok mağduruz'' derken, bir diğeri ise ''Benim babam beni okutmak için yıllarca emek verdi. Şimdi hareket ederken bile zorlanıyor. Benim hakkım gasp edildi. Kontenjana dahilim ama atanamıyorum'' ifadelerini kullandı.