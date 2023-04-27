Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Bozdağ'a: 'Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak?'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak" sözlerine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.

Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"