Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'nı hedef alan bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin dağları da dereleri de illeri de terörün başına indi. ...O yüzden nefes almak için bu iktidarın gitmesine ihtiyaçları var" diyen Bozdağ, "Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir" ifadesini kullandı.