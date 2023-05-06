Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt verdi.

Cumhur İttifakı içerisinde Hizbullah ile bağını reddetmeyen HÜDA PAR'ın da yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yalova'da düzenlediği toplantıda Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.” ifadelerini kullanmıştı.