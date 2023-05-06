Bahçeli'den Millet İttifakı'na açık tehdit: 'Bu hainler vücutlarına mermi alırlar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yalova'da düzenlediği açık hava toplantısında konuştu.

Açıklamasında Millet İttifakı'nı hedef alan Bahçeli “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” dedi.

Muhalefete tehditler savuran Bahçeli, şöyle konuştu:

“2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘Hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘Hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘Hayır’ diyerek Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.” (AA)