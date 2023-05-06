Bakan Bozdağ'dan 'İmralı' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Öcalan'la yargı mensubunun görüştüğü" iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı da olan Bozdağ şunları söyledi:

"Böyle bir bilgi varsa, açıklayın, dedim. Hemen şimdi başka kanala geçtiler. 'Ben söylersem zarar görür.' Dün bir yargı mensubuydu. Şimdi daha üste çıkıyor. Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır."

Bozdağ, "Masadaki genel başkanlardan daha çok Yeşil Sol Parti, HDP bileşenleri ve Kandil çalışma yapıyor. Biz bunu söylemeyecek miyiz? Söyleyince, sıkışınca 'AK Parti de şunu, bunu yapıyor.' diye İmralı yalanını ortaya atıyorlar. Bu onları kurtarmaz" dedi.

'Size dönük tehdit varsa savcılıklara müracaat edin'

Adalet Bakanı Bozdağ'a, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağını söylediği ve "17-25 Aralık sürecinde de sahte ses kayıtları yaptılar" ifadesini kullandığı hatırlatıldı. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, 'Benimle ilgili kaset var, çıkabilir, aman inanmayın.' Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar. Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar, 'Aman inanmayın.' Böyle bir kaset var mı, yok mu? Varsa siz nereden biliyorsunuz? Sizi tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz. Çağrı yapıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'na eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa Cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin. 'Beni tehdit ediyorlar, bana dönük şantaj yapıyorlar.' diye şikayette bulunsun. Adli süreçler başlatılsın. Seçim yaklaştıkça, manipülasyonlar artıyor. 'Bana şu olacak, bu olacak', daha öncelerde 'Suikastlar olacak', hiçbiri olmadı. Bütün bunların hepsi algı operasyonunun parçası da olabilir. Böyle görüşme var mı, yok mu, kimlerle görüştü? Biz bilmiyoruz ama belki olabilir. Yansımasından endişe ediyor olabilir. Sizin hakkınızda böyle bir olay varsa, şüphelendiğiniz bir şeyler varsa, size dönük tehdit, şantaj varsa lütfen Cumhuriyet savcılıklarına müracaat edin, sizi hukuk korusun." (AA)