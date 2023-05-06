Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı' açıklaması

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini paylaşmış sonrasında da bu görüşmeyi doğruladığını da belirten bir açıklama yapmıştı.

AKP’nin Diyarbakır’da birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Galip Ensarioğlu, iktidarın Öcalan’la sürekli görüştüğünü belirterek şunları kaydetmişti:

“Devlet sürekli Öcalan’la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür. Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP’nin kendisidir, Kandil’in kendisidir. Yani Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise AKP’li Ensarioğlu’nun da yapıldığını söylediği görüşmeyi yalanlamıştı: "Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Yani gidecek, bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan adalet bakanının, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok.”

Bakanlıktan 'fırtına' açıklaması

Adalet Bakanlığı, "bir yargı mensubunun Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık "İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı'nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle oluşan hasarı incelemek amacıyla adaya bir ekip görevlendirildiğini, bu ekibin hükümlülerin barındırıldığı bölümde hiçbir inceleme ve denetim yapmadığını" bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi, 21 Mart 2023'te adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir." (AA)