Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geliyor.

BirGün'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşmek için İYİP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun, İYİP Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Akşener'i tebrik edeceği öğrenildi.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİP'li mevkidaşı Burak Akburak ile bugün bir araya gelmişti. CHP’li Ahmet Akın’ın talebiyle yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler dahil siyasetin sıcak başlıklarının görüşüldüğü belirtildi.