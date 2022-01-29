Kılıçdaroğlu'ndan AKP'nin oy oranına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anket sonuçları ve AKP'nin oy oranına ilişkin Halktv'de açıklamada bulundu.

"Seçim anketlerinde AK Parti yüzde 30'ların altına düşmüyor. Nasıl oluyor?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Düşecek, düşecek. Samimi söylemek gerekirse bizim de topluma güven vermemiz lazım. Bir, biz 6 lider bir araya geldiğimizde, ortak bir fotoğraf verdiğimizde bu güven pekişecektir. İki, erken seçimi istiyoruz. Türkiye'yi bu cendereden çıkarmak için. Neyi nasıl yapacağımızı anlatmamız lazım. Her kuruşun hesabını vereceğini anlatmamız lazım" dedi.