'Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener adaylık için anlaştı'

Gazeteci Hakan Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık konusunda anlaştığını iddia etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Millet İttifakı liderleriyle oturup, aynı anda medyanın önüne çıkarak ilan edeceğini belirten Aygün, “Çünkü, Kemal Bey, Meral Hanım dışında, kimseye adaylığından bahsetmedi... Sadece Meral Hanım'dan onay aldı, ''Ben cumhurbaşkanı adayı olayım, sizi de, icraatın başı yapalım'' dedi... Anlaştılar... Aslında Meral Hanım bu anlaşmayı ağzından kaçırdı, ya da kendi tabanını hazırlamak için 'Ben Başbakanlığa adayım' diye ilk ''ön ısıtmayı'' yaptı. Emin olun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da muhtemelen ilk Meral Akşener duyuracaktır...” ifadesini kullandı.