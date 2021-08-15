Kılıçdaroğlu'ndan Afganistan açıklaması: Batı Erdoğan ile pazarlığa oturacaktır

İktidara Afganistan'dan asker ve polisi çekme çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır' diyerek bir kez daha sandığı işaret etti.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara asker ve polisi Afganistan'dan çekme çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını" diye belirtti.

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