Kılıçdaroğlu'ndan Afganistan açıklaması: Batı Erdoğan ile pazarlığa oturacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara asker ve polisi Afganistan'dan çekme çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayriresmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur. İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan’ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını" diye belirtti.