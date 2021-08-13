Kılıçdaroğlu: Bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Altındağ'da yaşanan olaylardan sonra iktidara yakın medya ve isimlerin sosyal medyada “Bütün bunlara sen sebep oldun Sayın Kılıçdaroğlu, aylarca sokakları, insanları tahrik ettin, kışkırttın” söylemlerin yanıt verdi.

“Ben bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır. Bir şeyi berbat ettin mi; hemen iftiralara, yalanlara başla ki kafalar karışsın. İnsanların dikkati, başka yere yönelsin” diyen CHP lideri, Afganistan’dan gelen mülteciler için Erdoğan-Biden görüşmesine dikkat çekerek, MHP’ye yüklendi.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorusunu yanıtlayan CHP lideri şunları kaydetti:

“Ben bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır. Bir şeyi berbat ettin mi; hemen iftiralara, yalanlara başla ki kafalar karışsın. İnsanların dikkati, başka yere yönelsin. Tabii bize bu bilgiler geliyor, bundan dolayı bugün uyardım. ‘Ne yaptığınızın farkındayım’ dedim. Halka da ‘aman provoke olmayın’ dedim...”

'Bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı?'

CHP lideri geçen hafta sosyal medyada yaptığı “Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil, onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin bu gelen Afganlar için de geçerli mi?” paylaşımını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu paylaşımın ardından kıyameti kopardılar. Şimdi ABD Dışişleri Sözcüsü ‘Bu konu, Türk müttefiklerimizle -en üst düzeyler de dahil olmak üzere- tartıştığımız bir konu. Başkan Biden, tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı’nın öncülük ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi, bu tartışmaları gizli tutuyoruz, ancak Türkiye’nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz’ diyor. Ne demek bu? Hani siz egemen güçlere karşıydınız, hani ülkemiz yol geçen hanı değildi, mülteci kampı değildi? Bir şey daha merak ediyorum, bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı? Varsa kendisine ‘milliyetçiyim’ diyen bir parti buna nasıl ‘tamam’ der ve sessiz kalır. Eğer yoksa, bugün benim yaptığım konuşma ile haberleri oldu. Yorumlarını bekliyorum.”