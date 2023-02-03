Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: 'Diyelim ismin üzerinde mutabakat oldu...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuştu.

Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak 6'lı masa toplantısına ilişkin "Gündem konusunu belirleyecek olan Temel Bey" dedi. Cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakat olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı böyle bir masa kurdular mı? Oturup ülke sorunlarını tartıştılar mı? Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye düşündüler. Biz hangi konularda uzlaşacağımızı konuşuyoruz, alt kadrolar konuşuyorlar. Sonra toplantıda önümüze bir metin çıkıyor. (Bu metin talimatla dışarıdan yazdırılan bir metin mi?) Tek kelimesi değil. Hangisi dışarıdan alındı. Çiftçiye ektiği ürünün karşılığını vermek dışarıdan talimat almak demek mi!

'Tank-palet fabrikasını kime verdiler?'

Damat (Selçuk Bayraktar) İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini. Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim? Ya Allah aşkına bunların tarım bakanı Fransa’ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alan bu değil mi?

'Türkiye’nin 418 milyar dolar parası hiç edildi'

Gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay’dır. Sayıştay’ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyon vatandaşımızın parasıdır. Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız.

'Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir'

Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar. TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyesi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. 418 milyar dolar bulduk ama bu belki çok daha fazla.

Anayasa Mahkemesi’ne yeni başkan seçildi yürekten kutluyorum. Rakibi Yargıtay’da imza atmadan Anaysa Mahkemesi’ne çıktı. Onun yaptığı ayıp değil. Bir kişiye bağlıyım diyor. Beni asıl yaralayan Yargıtay’ın onu seçmesi. Özel kültürü olması gereken bir kurum Yargıtay. Neden o ismi üye yapıyorlar? Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşebilir.

'Türkiye tank üretemez noktaya getirildi'

Biz satılan Tank Palet Fabrikası’nı alıp ordumuza vereceğiz. Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank Palet’te 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular. Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi.

Olayı bir parti olayı üzerinden tanımlarsanız bu iş yürümez. Biz Türkiye'yi kalkındırmak için beraber yola çıktık. Biz Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek istiyoruz.

Adaylık açıklaması

(Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi) İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansımasını doğru bulmam. Gündem konusunu belirleyecek olan Temel Bey. Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Bizim ekonomi ve sosyal politikalar konusunda, mutabakat metninin yansımaları hakkında konuştuk. 6 lider bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İktidarda da aynı birlikteliği yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmeyi doğru bulmuyorum. Biz sistemi değiştirmeye geldik. Bu sistem bir beka sorunudur.

Biz nasıl ekonomi, yargı, tarım konusunda nasıl konuştuysak adaylık konusunda da konuşacağız.

Temel hedefimiz ülkenin huzuru. 6 lider bu memleketi ayağa kaldıralım istiyoruz. Ayrışmayı değil beraber olmayı, farklı düşüncelere saygı göstermeyi, siyasete yeni bir kültür getirmek istiyoruz. Hangi iktidar gelirse gelsin siyaset krize girmemeli.

Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız.

(Temel Bey masaya aday ismi olarak Kılıçdaroğlu’nu getirirse?) Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. (Bu soru geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz?) Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu."