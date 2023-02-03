CHP'deki gelişmeleri yazdı: 'MYK toplantısında 2 kez açık mesaj vermiş'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisindeki isimlere “Bakanlığı düşünen milletvekili adayı olmasın” mesajını ilettiğini yazdı.

Pehlivan, “CHP’nin birçok önemli kurmayı milletvekili adayı olmazsa şaşırmamak gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Barış Pehlivan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Muhalefet partileri 14 Mayıs’a dair oldukça umutlu bir tablo çiziyor. Biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak kadar Meclis’te de çoğunluğu elde etmek kritik önemde. Lakin koltuk sayısı da oralara oturmak isteyenler de hedeflenen oy oranı da belli. Demek oluyor ki birileri hayallerine kavuşamayacak.

İşte bundandır ki hangi ismin hangi parti listesinden ve nereden aday gösterileceği çekişme konusu oluyor. Altılı masadaki küçük partilerin CHP ve İYİ Parti ile pazarlık yaptığı tartışıladursun, şurası muhakkak: Muhalefet cephesinde milletvekili olmak eskiye oranla çok daha zor.

Öğrendim ki Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK toplantısında 2 kez açık mesaj vermiş: 'Bakanlığı düşünen milletvekili adayı olmasın.' Hatta ve hatta, 14 Mayıs’tan sadece 10 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde belediye başkanı olmak isteyenlerin de milletvekili olması arzulanmıyor.

Hal böyleyken... Misal, CHP’nin birçok önemli kurmayı milletvekili adayı olmazsa şaşırmamak gerekiyor. CHP’nin parti yönetimindeki MYK üyelerinin, Meclis’e girip girmeme konusunda genel başkanları Kılıçdaroğlu ile özel görüşme yapması bekleniyor. CHP’nin ağır topları “Benim hakkımda bir tasarrufunuz var mı” sorusuna alacakları yanıta göre yol çizecekler.

Gelin görün ki... Bir bilenin şu sözü dikkate değerdi:

'Kılıçdaroğlu renk vermemesiyle ve ters köşeleriyle bilinir. ‘Milletvekili adaylığını koyma’ diyebileceği bazı isimleri, cumhurbaşkanı olması durumunda bakan da yapmazsa hiç şaşırmayın.'

Hoş, milletvekili de bakan da olamayanların pek tepki vermesi beklenmiyor. Öyle ya, belki bürokraside önemli bir koltuğu hak ederler... Neyse, siyasetçi olmak da çok zor iş!"