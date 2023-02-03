Kılıçdaroğlu, Paçacı ile görüşmüş: 'Üzülmemesi gerektiğini söyledi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı ile görüştü.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat katıldığı televizyon programında “CHP lideri İYİ Partili Paçacı’yı aradı. İstifa etmeni ben istemedim’ dedi” açıklamasını yaptı.

Fırat, Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya "canını sıkmaması gerektiğini" söyleyerek, istifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdiğini aktardı.

CHP kaynakları Kılıçdaroğlu'nun Paçacı ile görüştüğünü doğruladı. CHP'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde planlı olmayan bir görüşme gerçekleşti. Malumunuz Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Paçacı'nın tanışıklığı çok eski yıllara dayanıyor. Bu görüşme sırasında da Sayın Genel Başkanımız, Sayın Paçacı'ya siyasetin doğasında bu tür durumların olduğunu, üzülmemesi gerektiğini söyledi" denildi.

Cihan Paçacı, altılı masanın 26 Ocak’ta İYİP ev sahipliğindeki toplantısı öncesinde Nagehan Alçı’ya cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin verdiği demeçte “Kemal Bey diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkartabilir” demişti. Paçacı toplantı sürerken istifasını sunmuş, Akşener'in Paçacı'nın istifasıyla ilgili altılı masadaki genel başkanlara bilgi verdiği belirtilmişti.