Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine Akşener'in tepkisi: Nereden çıktı?

İYİP'te Cihan Paçacı'nın Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, istifanın perde arkasında yaşananları bugünkü yazısında aktardı.

Sarıkaya'ya göre, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa toplantısı için liderleri karşıladığı saat 12.00’ye kadar Cihan Paçacı’nın demecinden haberdar olmamış.

Sarıkaya yazısında, "Aktarıldığına göre Akşener liderleri karşıladığı saat 12:00’ye kadar Paçacı’nın demecinden haberdar olmamış. Liderleri karşılaması sonrası odasına giderken kurmaylarından biri içerde de gündeme geleceğini düşünerek Paçacı’nın demecinden söz etmiş, Akşener o an durumdan haberdar olmuş" ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözleri

"Liderleri karşılaması sonrası odasına giderken kurmaylarından biri içerde de gündeme geleceğini düşünerek Paçacı’nın demecinden söz etmiş, Akşener o an durumdan haberdar olmuş" bilgisini veren Sarıkaya, Akşener'in şu tepkiyi gösterdiğini aktardı: "Kılıçdaroğlu’nun evimize geldiği bir gün bu demeç oldu mu şimdi? Bizim aday çıkarma gibi bir kararımız yok ki, bu nereden çıktı şimdi."

'İstifası istendi'

Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ardından Özel Kalem Müdürü’ne Paçacı’yı arayıp 'istifasını istediğini' bildirmesini istemiş. Zirvenin başlangıcında da liderlere hoş geldiniz dedikten sonra doğrudan bu konuya girmiş. 'Benim bu Masa'ya verdiğim değerin yansıması olarak Sayın Paçacı biraz önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasını verdi...' Bir kat üstteki odasında oturmakta olan Paçacı da Özel Kalem'den gelen talep doğrultusunda hazırlanan istifa metnini yayınlanmak üzere imzalamış ve zirve devam ederken Genel Merkez’den ayrılmış."

Cihan Paçacı ne söylemişti?

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Paçacı, "Şöyle bir şey var; Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" demişti.

Alçı'nın "Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna Paçacı, şöyle yanıt vermişti: "Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir."

Nagehan Alçı'nın "Sizce hangisi daha olası?" sorusuna Paçacı, "İkincisi gibi görünüyor" demişti. Alçı'nın "O zaman ne olur?" diye sorması üzerine Paçacı, şöyle yanıt yanıt vermişti: "6’lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir."

Nagehan Alçı yazısında, "Paçacı, üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargılara işaret ediyor burada ama ben Nagehan Alçı olarak bu ön yargılarla mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim, 2023 Türkiye’si böyle ön yargılara teslim olacak bir ülke olmamalı" notunu düşmüştü.