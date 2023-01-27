'Millet İttifakı' adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, dün Altılı Masa’nın gerçekleştirdiği 11. Toplantıda ittifakın Millet İttifakı’na dönüştürülmesine karar verildiğini söyledi.

Herhangi bir cumhurbaşkanı adayı isminin dile getirilmediğini ifade eden Saymaz, ittifakın adayı 13 Şubat tarihinde açıklayacağını yazdı.

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi olarak “Altı partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz” cümlesine yer verildiğine dikkati çeken Saymaz, “Bu ifade adayın kim olacağına anketlerin değil, liderlerin karar vereceğini gösteriyor. Çoklu aday ihtimalinin ortadan kalktığı söyleniyor” diye yazdı.

Saymaz, “Liderler 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki toplantıda adayın belirlenmesinde ve açıklanmasına anlaştı” dedi.