Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: Cumhurbaşkanı adaylığı, Erdoğan Bayraktar, Sedat Peker...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rüşvet alan 4 bakanı Yüce Divan'a gönderirse kendisinin de yargılanacağı konusunda tehdit edildiğini söyledi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları söyle:

- Erdoğan Bayraktar daha önce de benzer açıklamalar yaptı.

- Rüşvet alan 3 bakanın görev değişimi yapıldı, Erdoğan Bayraktar görevden alındı.

- Olayın Yüce Divan'a gitmesi gerekirken göndermediler. Olayı kapattılar.

- Bir internet sitesinde yapılan söyleşiden sonra olay büyüdü. Söylediği yıllar önce söylediğinden farklı değil. Rüşvet var ortada. Olayın gündeme gelmesi Erdoğan'ın hala sessizliğini koruması. Cemil Çiçek'in "Evet onların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi" demesi doğru bir ifade.

- Erdoğan Bayraktar, "Beni niye 3 bakanın yanına koydunuz" diyor. "Ben söylenenleri yaptım, benim suçum görevi kötüye kullanmak olabilir" diyor.

Erdoğan'a 'Bayraktar' tehdidi

- Gönderemediler Yüce Divan'a. Çünkü gönderirsen işin ucu sana gidecek tehdidi yapıldı ben biliyorum.

- Bir ülkenin bir numaralı insanı eğer mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, o kişi o ülke için beka sorunudur. ,

BAE görüşmeleri

Söylemediği laf kalmadı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Onların da bize söylemediği laf gelmedi. Bizim mallarımızı boykot ettiler, boykot çağrısını bütün Arap dünyasına yaymaya çalıştılar. Sedat Peker oraya gitti, açıklamalar yapıyordu. Yaptığı açıklamalar doğru. İşin içinde olduğu için biliyor, isim, yer, zaman veriyor. Kendisi de o işin içinde, anlatıyor.

Orayla temasa geçtiler şimdi. Mısır'la da kavga ettiler. Ben tüm Arap dünyasıyla edilen kavgaya karşıyım. Ben herkesle barış içinde yaşamak isterim. Herkesle kavga etti. Mısır'la kavga etti, şimdi barışmak için 50 tane adamı araya koyuyor. Bunlar Erdoğan'ın ayıbı. Ben devletim adına üzülüyorum. Türkiye neden bu hale geldi? Mal varlığının hesabını veremeyen bir adamın burnunu böyle sürterler.

Bu görüşmelerin sebebini bilmiyorum ama Sedat Peker'i susturdular. Girmek de istemiyorum o cepheye. İktidar kanadının büyük bir rahatsızlığı var. Türkiye'de gündem oluyor, bilmem kaç milyon kişi açıklamalarını dinliyor. Devletin içinde çürümüşlüğün boyutunu görüyorsunuz.

-Devlet şirket gibi yönetilmez. Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz. Arap dünyasıyla yapılan kavgaya karşıyım. Herkesle kavgalı, bu Erdoğan'ın ayıbı.

Çorum'daki olay

-Esnafla konuşuyorduk. Hanımefendi gördüğünüz tepkiyi gösterdi. Hata o hanımefendide değil ona buraya getiren siyasi atmosferi yaşatan kişidedir. Belki kadın haklıydı ona göre söyleseydi düzeltirdik.. Devleti yöneten kişi kibirden uzak duracak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey alkış değil, eleştiri. Kadın kabul ederse evine gider konuşurum da 'neden böyle yaptı?' diye. Bu siyasi atmosferi yaşatıyorlar yukardakiler.

-Kimse bizi satın alamayacak. Biz tehditlere boyun eğmeyeceğiz.

-Kimseye el açalım istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

-Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek.

-Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.

-Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bu konu erken bir konu.