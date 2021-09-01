İBB'den Can Ataklı'ya yanıt: Baştan sona yanlış

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Korkusuz yazarı Can Ataklı'nın İSPARK ile ilgili iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Can Ataklı’nın İSPARK konusunda yazdıklarının yanlış olduğunu belirten Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın bugün İSPARK konusunda yazdığı yazı baştan sona yanlıştır. Siz, onun gazeteci olarak yapmadığını yapıp İSPARK web sitesinden denetlenmiş rakamlara ulaşabilirsiniz. 2021 yılında İSPARK pandemiye rağmen kâra geçecektir. Yıl sonu görüşürüz

Web sitesine giremem diyenler için; İSPARK’ın 2019’da zararı 42.9 Milyon TL’dir. 2020 yılında pandemiye rağmen zarar miktarı 6.8 Milyon TL’ye gerilemiştir. 2021 yılı sonunda da kâr hedeflenmektedir. Otopark kapasitesi de 97 binden 117 bin 534’e çıkmıştır. https://ispark.istanbul/bilgi-toplumu-hizmetleri/ "

Can Ataklı ne yazmıştı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “İSPARK’ı bekleyen tehlike” başlıklı bugünkü yazısında, “Hafta sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan İSPARK’ın yöneticilerinden biriyle sohbet ettim biraz. Belediyenin en kolay gelir sağladığı İSPARK çok ciddi bir zararın içinde. Ve anladığım kadarıyla hiç beklenmedik anda İSPARK’ın konkordato ilan etmesi istenebilir ki; bu da kurumun İBB’nin elinden çıkması anlamına geliyor” diye yazdı.

“İBB’nin yeni yönetimi İSPARK’ı AKP’den devralırken toplam zarar 37 milyon liraymış. Geçen yıl bu zarar 87 milyon liraya yükselmiş. Bu yılın ilk altı aylık zararı ise 115 milyonu bulmuş ki, bu gidişle yıl sonu zararı 200 milyonu geçecek. Bu zararları görünce hayretler içinde kaldım” diyen Ataklı, “Neden peki, ne oluyor da İSPARK bu kadar zarar ediyor?” diye sordu.