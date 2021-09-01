Rektör, eşinin yolluk ücretini üniversiteye karşılattı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Arif Karademir’in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve İva Reçine A.Ş katkılarıyla düzenlenen 1. Reçine günleri etkinliğine reçine ile ilgisi olmayan eşi BTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Zuhal Karademir’i de dahil ederek yolluk, yevmiye ve konaklama ücreti ödemesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, ismini vermek istemeyen üniversite çalışanı, “Kendi makam arabası ile ulaşım sağlayan Rektör Karademir kendisine bile yolluk ücreti ödememesi gereken yerde eşini de tatile götürerek masrafları devlete yüklemesinin, ahlaki ilkelerle örtüşmediğini, üniversite personeli dile getirmektedir” dedi.

Karademir ise, “Yolluk, yevmiye gibi bir şey yok. Ona tenezzül edecek insan da değiliz” dedi. Karademir, BTÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın yazısına ilişkin de “yalandır” dedi. e-Devlet belge doğrulama uygulamasında personel servise ait yazı doğrulandı.