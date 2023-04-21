Kılıçdaroğlu'na türbe çıkışında saldırı girişimi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'daki türbe ziyaretinin ardından, bir grup Kılıçdaroğlu'na yönelik fiziksel saldırı girişiminde bulundu.

Artı Gerçek'in haberine göre; olay, Kılıçdaroğlu'nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında yaşandı. Heyetin türbeden çıkışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmeye çalışan grup sözlü saldırıda bulunurken, alanda bulunan bazı kişiler ise Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştı.

Sırrı Süreyya Önder ile planlanan görüşme iptal edildi

Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programında, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvkili adayı gösterdiği Sırrı Süreyya Önder ile bir buluşma da vardı. Önder ve Kılıçdaroğlu, Samsat’taki Yeşil Sol Parti ilçe binasında biraraya gelecekti. Ancak saldırı girişimi nedeniyle program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, saldırı girişiminden sonra havalimanına gittiği öğrenildi.