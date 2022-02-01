Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuğu bir kez daha konuşturdular

Trabzon AKP mitinginde konuşma yaptırılan küçük çocuk ve anne Sonay G. 61 Medya’ya konuştu.

Yaşananları anlatan küçük çocuk, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum Allahıma şükür. Kendisini çok dinliyorum. Adaletli bir adam. O yüzden onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mitinge gidip onu göreceğim diye heyecanlandım. Daha önce de kendisini görmüştüm. Ama o zaman engelli birisiyle konuştuğu için ona ulaşamadım. Bariyerlere çıkmıştım. Ağlıyordum. El salladım. Cumhurbaşkanı da el uzatarak ‘Bu çocuğun annesi kim?’ diye sordu.

Bir korumasına beni yanına götürmesini söyledi. Ben de mutlu oldum. Çok özlüyorum babamı. Ayda bir kısa süreliğine görüyorum onu. Ben de ‘Sayın Cumhurbaşkanım ben babamı 10 yıldır görmüyorum. Lütfen babama af verin’ dedim. Suçsuz yere yatanlar olduğunu söyledim. ‘Siz de babasınız’ dedim. Cumhurbaşkanı da Salih Cora amcayı gösterdi. Bana orada kumandalı araba hediye ettiler. Ben de ‘Bu adamın hakkını yemeyin, bu adamın parasını yiyoruz’ dedim. Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlandım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınların konuşmasıyla aklıma yerleşti.” diye konuştu.

'Hainin anlamını bilmiyorum, özür diliyorum'

Hain kelimesinin anlamı sorulan küçük çocuk, “Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar’ yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan. Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler” dedi.

'Babamı çok özledim'

Babasını özlediğini dile getiren küçük çocuk “Babamı çok özledim. Çıkmasını bekliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması. Babamı rüyalarımda görüyorum. İnşallah gerçeği de nasip olur. İnşallah gelir babam yuvamıza. Cumhurbaşkanına tekrar seslenen Beratcan, “Dileğim beni babama kavuşturması. Tek umudum sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerine yer verdi.