Kılıçdaroğlu'dan liste tartışmalarına yanıt: 'Zaman içerisinde taşlar yerine oturacak'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir program için gittiği Çanakkale'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, milletvekili adayları listesi üzerinden başlayan tartışmalarla ilgili soruya, “İlk kez 5 parti, bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP’liler giriyor ve ‘O CHP’li değil, nasıl listede yer alır’ diye eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak. Bugün (dün) geldiler mesela sahnede İyi Partili, Gelecek Partili, CHP’li milletvekili adayı hep beraber, bir arada durdu. Zaman içerisinde taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

'Sadullah Ergin' açıklaması

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesiyle ilgili de Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

“Tartışmalar olabilir ama dediğim gibi Sadullah Bey, başka bir partinin adayı; diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partili de var, Saadetli de var, Deva’lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İyi Partili var. Dolayısıyla bunlar, artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamaz. Onlar ayrı partiler, biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adaylarını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz. Biz olduğu gibi kabul ederiz.”

'Tayfun Kahraman'a çok daha güzel ortamlar hazırlayacağız'

Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın CHP listelerinde yer almamasıyla ilgili de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“O tartışmalar var, görüyoruz ama iyi bir şehir plancısı arkadaşımız Tayfun Kahraman’a, iktidar olduğumuzda çok daha güzel, birlikte çalışacağımız ortamlar hazırlayacağız zaten. Onlara da ihtiyacımız var. Onların şu anda en azından hapiste olmaları, toplum vicdanını rahatsız ediyor. O bağlamda hiç kimse üzülmesin.”

'Doğru hesap yaptığımı Erdoğan da anladı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile destek programı, kamuda mülakatın kaldırılacağı gibi vaatlerinin, kendisinin daha önce açıkladığı vaatlerle benzer olup olmadığıyla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Benim vaatlerimin Erdoğan tarafından tekrarlanması güzel bir şey. Çünkü en azından benim ne kadar doğru ve sağlıklı hesap yaptığımı o da anlamış vaziyette” vurgusunu yaptı.

'Bakanlara diğer liderlerle karar vermemiz lazım'

Kılıçdaroğlu’na, dünkü Milet Buluşması’nda CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Muharrem Erkek’e işaret ederek bakan olacakları yönünde sinyal vermesi hatırlatıldı. İttifak partileriyle görüşüp olası iktidardaki bakanları erken açıklama konusunda projeleri olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Olmadı ama ne bakan olacaklarını şey yapmadık, onu diğer liderlerle oturup karar vermemiz lazım. Şimdiden benim şu, şu bakan; şu, şu bakan demem şık olmaz” yanıtını verdi.

'Her partiye bir bakanlık verilecek, oylara göre bakanlıklar dağıtılacak'

Kılıçdaroğlu, bakanlar konusunda kafasında isim belirleyip belirmediğiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“MYK’daki arkadaşlara şunu söyledim. Milletvekili olmak isteyen doğal olarak başvurabilir ama ‘Ben yürütme organında görev almak istiyorum’ diyenler, başvurmazlar. Onların talepleri de öbür türlü değerlendirilir dedik. Bunun üzerine bazı arkadaşlarımız ‘Biz yürütme organında görev almak, bakan olmak, ülke yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz’ diye, onlar da bir yerde şimdilik bekliyor. Kadro sadece benim değil, kimsenin hakkını yemek istemem. Diğer partilerin de kadrolarında bakan olmak isteyenler var. Onun ölçüsünü de kamuoyuna yaptığımız bir açıklamada koyduk. Her partiye bir bakanlık verilecek. Daha sonra alınan oylara göre bakanlıklar dağıtılacak. Bu çerçeve, 6 liderin imzasına bağlanmış vaziyette kamuoyuyla paylaşıldı. Bu çerçevede ne gerekiyorsa yapacağız.”

'Toplumu tahrik etmek ve dikkatleri başka yere çekmek istiyorlar'

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında silahlı saldırı olması ve dün de İzmir’in Konak ilçesindeki CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

“Toplumu tahrik etmek ve dikkatleri başka yere çekmek istiyorlar. Bu konuda herkesin son derece dikkatli olması gerektiğini, kendi örgütümüze söyledim. Yani tahrik edebilirler, saldırabilirler; son derece sakin, sandığa kadar bekleyeceğiz. Sandık gelince gidip oyumuzu kullanacağız ve bir otoriter yönetimi tarihe gömeceğiz. Bu konuda biz bütün örgütümüze, soğukkanlı olun, sizi tahrik edebilirler, tahriklere asla kapılmayın diyoruz. Tahrik etmek istiyorlar, gündemi başka bir yere taşımak istiyorlar. Türkiye’nin gündemi soğan. Bu kadar.” (ANKA)