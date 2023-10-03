Kılıçdaroğlu'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tebrik telefonu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Bu ülke terörden çok çekti'

Pazar günü Ankara'da İçişleri bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında onuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Pazar günü Ankara’da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri’de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Nereden gelirse gelsin teröre karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek vatandaş olarak temel görevlerimizden biridir."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tebrik

Bakan Yerlikaya'yı "uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla tebrik" ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Pazar sabahı içişleri bakanını aradım, öncelikle ivedilikle müdahale eden yaralanan ve orada görev yapan bütün emniyet mensuplarına teşekkür ederiz. İçişleri Bakanı’na uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla tebriklerimi ilettim. Dün acı bir haber aldım. Yusuf Kerim 6 yaşındaydı onu kaybettik; ona da Allah'tan rahmet diliyorum."