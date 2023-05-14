Kılıçdaroğlu YSK'yı uyardı: 'Bu gece uyumayacağız Halkım'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçime ilişkin bir paylaşım yaptı. YSK'yi uyaran Kılıçdaroğlu, "Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."