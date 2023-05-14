AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı, TKP'li müşahit darp edildi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Firuzağa İlkokulu'nda 1041 no'lu sandıkta oy sayımı sonrası gelen AKP'li grup gerçeğe aykırı şekilde oy sayımında Erdoğan aleyhine bir durum yaşandığını iddia eden bir tutanağı sandık kurulu üyelerine imzalatmak istedi.

Sandık kurulu başkanı tutanağı sesli bir şekilde okudu ve gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı tutanağı imzalamayacağını söyledi.

Oy verme ve sayım işlemi boyunca sandık başında AKP'li kurul üyeleri ve müşahitleri de yer alır ve konuya ilişkin bu kişilerden işlemlere herhangi bir itiraz gelmezken sınıfa sonradan gelen AKP'lilerin tutanağı imzalatmaya çalışmaları kuruldakilerin ve diğer partilerin müşahitlerinin tepkisini çekti.

AKP'li grup bunun üzerine sandık kurulu başkanına ve üyelerine küfür etti ve müşahitlere yumruklarla saldırdı.

Saldırıda bir TKP müşahidi de darp edildi.

Olaylara o sırada sandıkta görevli olan AKP'li müşahitler de tanık olduklarını ifade ettiler. AKP'li müşahidin de daha sonra imza attığı tutanakta imzasını karaladığı görüldü.

AKP'li grubun imzalatmaya çalıştığı tutanak. AKP'nin müşahidi imzasını daha sonra karaladı.

TKP'li ve diğer avukatların olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacakları kaydedildi.

Olaya ilişkin kolluk kuvvetlerinin gelmesinin ardından yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.