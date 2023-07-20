Kılıçdaroğlu yeni ittifak kurdu iddiası: İsimleri paylaştılar

1 Haziran 2023 Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve 4 buçuk saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından bütün MYK üyeleri istifa etmiş, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak kurultay sürecinin başladığını açıklamıştı. Kurultay kararının alınmasının ardından CHP’de Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bir "değişim" tartışması başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu ilçe kongre delegelerini seçen CHP, bir yandan kurultay sürecini yürütürken bir yandan da 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanıyor. OdaTV’nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun parti içinde yeni bir ittifak kurduğu ifade ediliyor.

'Gürsel Tekin’in belediye başkanlığı istiyor'

Kılıçdaroğlu tarafından Gürsel Tekin, Canan Kaftancıoğlu, Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Yüksel’in de içinde bulunduğu beş kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon, İstanbul yerel seçimleri için hız kesmeden çalışmalara başladı. Kılıçdaroğlu önderliğinde kurulan komisyonun alacağı kararların, İstanbul’da CHP parti örgütünde ve yerel seçimlerde uygulanacak politikaları ve belediye başkan adaylarını belirleyeceği belirtiliyor.

OdaTV’nin edindiği bilgilere göre komisyonda yer alan Gürsel Tekin’in Bakırköy Belediye Başkanlığı veya Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday olmayı istediği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun oluşturulduğu komisyonda yer alan beşinci kişinin de siyasi yasaklı olan Canan Kaftancıoğlu’nun yerine İstanbul il başkanı olarak düşünüldüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından memleketi Kars’ta seçim çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen Tekin’in, İstanbul’da kalması Millet İttifakı seçmeni tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İmamoğlu yüzde 52 ile önde

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi anket şirketleri ile seçmenin nabzını ölçmeye şimdiden başladı. Yapılan anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tekrar aday olması durumunda yüzde 52 ile yeniden seçileceği öngörülüyor. CHP’de yerel seçimler öncesi İmamoğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı ise merak ediliyor.