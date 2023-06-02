Kılıçdaroğlu yemin töreni öncesi CHP'li milletvekilleriyle bir araya geldi

Meclis'teki yemin töreni öncesinde CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu milletvekillerine Meclis çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki yemin töreni öncesinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Toplantıya Kılıçdaroğlu ile birlikte Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay da katıldı.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat süren toplantıda, milletvekillerine Meclis çalışmalarında başarılar diledi.

Yarın CHP Parti Meclisi toplanacak

Kılıçdaroğlu yarın da saat 10.00'da başlayacak CHP Parti Meclisi’ne (PM) başkanlık edecek. Toplantıda seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay konularının masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Haber

TBMM'de 28. yasama dönemi başladı