TBMM'de 28. yasama dönemi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Bahçeli'nin görevi devralmasının ardından TBMM'deki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Bahçeli Meclis'in açılışında bir konuşma yaptı. Geçici Başkan sıfatıyla ilk yemini eden Bahçeli dikkat edilecek hususları da sıraladı. Her milletvekili seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre kürsüye gelerek tek tek yüksek sesle Anayasa'daki yemin metnini okuyarak yemin etmeye başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıyor. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip ediyor.

Erdoğan töreni locadan izledi

Bahçeli

Kılıçdaroğlu ve muhalefet vekilleri Erdoğan'ın Meclis'e gelişi sırasında ayağa kalkmadı

NTV'nin haberine göre, Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİP ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

Yemin eden milletvekilleri resmen göreve başlayacak.

Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Kılıçdaroğlu Meclis'in açılışına katıldı

Erdoğan Cumartesi günü yemin edecek

Meclis'te yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

Cuma günü milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.

Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.