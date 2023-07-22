Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın 'gizli protokol'üne HDP'den ilk yorum

Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP'li Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan "gizli protokol"le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pazarlık siyasetine karşı olduklarını söyleyen Temelli, protokolün yapıldığına ilişkin HDP veya Yeşil Sol Parti ile herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söyledi.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'a konuşan Temelli, HDP olarak ilk günden beri siyasetin olabildiğince şeffaf ve halk ile beraber yapılmasını savunduklarını kaydetti.

Altılı Masa'nın başından beri siyaseti toplumsallaştırmak yerine bir pazarlık masasına döndürdüğünü söyleyen Temelli, "İttifak siyaseti aslında toplumu siyasete dahil etmek, siyaseti toplumsallaştırmaktır. Maalesef bu ittifak siyasetinde başarılı olamamış bir yapı var karşımızda. Onun artçı sarsıntılarını yaşıyorlar" yorumunda bulundu.

'Kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil'

"İki isim arasında yapılan gizli protokolden haberdar olsaydınız yine de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekler miydiniz?" sorusuna ise Temelli, şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz onun şahsıyla ya da altılı masanın adayıyla bir ilgisi yok, tutum belgemizi esas aldık. Halkın da beklentileri bu yöndeydi. Biz de halkın beklentilerinden hareketle bu tutumumuzu ortaya koyduk. Tabii ki siyasetin bu tablosu kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü eğer siz muhalefetin ortak adayıysanız bütün ilişkileriniz şeffaf olmak zorunda.

Bu şeffaflığın olmadığı bir durumda tabii ki sizi destekleyenlere karşı ciddi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olursunuz. Bu da insanların çok içine sindirebileceği bir şey değil. Tabii ki biz de içimize sindiremezdik."