Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ ile protokole ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçim öncesi yapılan protokole ilişkin açıklamada bulundu.

Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın kendilerine verilmesi konusunda anlaşıldığına ilişkin açıklamalarını yalanlamadı.

'Kamuoyuna açık bir protokol değil'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil."

'Öztrak bilmiyor'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Ümit Özdağ'ın açıklamalarını neden yalanladığına ilişkin soru üzerine ise Kılıçdaroğlu "Öztrak, protokolü bilmiyor" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu programda "Sayın Özdağ ile ilgili yaptığım görüşmelerden, Sayın Sinan Oğan ile yaptığım görüşmelerden de diğer parti liderlerinin bilgisi vardı. Bu protokolle ilgili bilgileri yoktu. CHP için asıl olan altı parti liderinin imzaladığı ortak mutabakat metnidir" ifadelerini de kullandı.