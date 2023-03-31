Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığına dair itirazları aynı kişinin yaptığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itirazların, Adalet Platformu üyesi Adem Çevik isimli bir kişinin yaptığı ortaya çıktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Çevik tarafından yapılan itirazda Kılıçdaroğlu’nun yargıya talimat verdiği, İnce’nin ise Kuran kurslarını kapatacağını söylediği ve bu nedenle adaylıklarının iptal edilmesi istendi.

Çevik, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu iddialarda bulundu:

“Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı 7’li masa (6+1) desteklediği Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması anayasaya, yasalara, siyasi partiler yasasına aykırı olarak alenen darbeye teşebbüs edip, yargıya talimat vererek terörden hapis olanları serbest bırakacağını, Cumhurbaşkanını 6+1 masanın ittifak liderlerinin yöneteceğini YSK’ya verilen ittifak sözleşmesi ile bildirildi. Anayasa YSK, TCK 309, 311, 312 ve benzeri maddeleri ihlal edeceğini belgelerle delillendiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı iptal edilmelidir.”

İnce hakkında ise şu dilekçe sunuldu: “2023 14 Mayıs’ta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce tüm kuran kurslarını kapatacağını söyleyerek anayasa ve yasaları alenen çiğneyerek darbeye teşebbüs edip halkı kin ve nefret ve düşmanlığa sevk etmektedir. Adaylığının iptalini istiyorum.”