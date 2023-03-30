YSK, Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazlara ilişkin kararını bugün açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına ilişkin itirazların oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener şöyle konuştu:

"Bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023'te ilan edilen sürece göre, geçici adayların listesi ilan edilmiş, itirazlar sona ermiş, dün ve bugünkü çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa'nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir."

İYİP, DEVA Partisi ve Memleket Partisi kurula AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için itirazda bulunulmuştu.

YSK, kararı sonrası adayların kesin listeleri Resmi Gazete’de yayımlanacak. Kurulun seçim takvimine göre de yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.

Millet İttifakı ismi kullanılacak

Yener “YSK’nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi’nin Millet İttifakı’nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018’deki gibi 2023’te de kullanılacak” ifadelerini kullandı.