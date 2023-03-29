Kılıçdaroğlu ve Akşener'i tehdit etti, 'Hizbullahçıyız' diye bağırdı

Sokak röportajında kendisine mikrofon tutulan bir kişi AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı. Söz konusu kişi, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.

Tele1'deki habere göre, ekonominin iyi olduğunu savunan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı genel başkanlarını hedef alan gerici, “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırdı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatından açıklama

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten açıklama geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…”