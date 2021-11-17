Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak açıklama: Yönetemiyorsunuz, bir an önce seçime gidin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yaptıkları görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada erken seçim çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi yönetemiyorsunuz, bir an önce seçime gidin" derken, Akşener, "Artık yolun sonu görünmüştür" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

" Yönetimiyorsunuz. Merkez Bankası'nın müdürü ol açıklama yap ya da müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada bile itibarsızlaştırdı. Kendisine çağrıda bulunuyorum: Yönetemiyorsun. Milletin üzerine bu kadar yük yükleme. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmeli. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, bir an önce seçime gidin. Bir an önce hükümetten çekilsinler yönetemiyoruz desinler.

(50 artı 1 tartışması hakkında) Hangi oranı getirirlerse getirsinler, bu millet bunlardan bıktı. Bunlar artık gidici, görüyorlar. Gideceklerini görüyorlar. Ülkeyi yönetemediklerini herkes biliyor. Biz ona iyilik yapıyoruz aslında. Seçim yap diyerek iyilik yapıyoruz. Geçen her gün maliyet artıyor.''

'Artık yolun sonu görünmüştür'

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlarsa şunlar:

"Acil seçim çağrısına katılıyorum. Bugün itibari ile CHP ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmayları birlikte çalışacak.

Türkiye'de tencerelerin kaynayamadığı, gençlerin umutlarının kalmadığı, üniversite mezunu gençlerimizin yurt dışına garsonluk yapmak için yol aradığını görüyoruz. Artık yolun sonu görünmüştür.

Seçimden başka çare yok. Geçen sene Erdoğan'a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkımla, yoksullukla, yoksunlukla, eğitime erişememe konusunda büyük problemlerle karşı karşıyayız. Milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor.

(Erdoğan'ın faiz açıklamaları hakkında) Merkez Bankası başkanları yazlık ve kışlık değiştiği için ömrü dolmuş gibi görünüyor. Bütün kurumları, yerle bir eden partili bir Cumhurbaşkanı var. Yolsuzlukta marka olmuş bir ülke haline getirilmiştir. Dolayısıyla söylediklerini buradan okunulunca hiç şaşırtıcı bir tarafı yok."