Kılıçdaroğlu ve Akşener Mersin’de konuştu: Halk değişim istiyor, adalet istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Tören, daha önce CHP’nin miting yapmasına izin verilmeyen Mersin Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi.

Mitingte söz alan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Yalnız bir şey söyleyeyim; bu kalabalığı burada toplayamayanlar vardı. Ne olacak şimdi. Eyvah eyvah yandık" diye konuştu.

Yaptığı konuşmada Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" iddiasını yineleyen Akşener, "Biz kul hakkı yemeyeceğiz yiyenlerin de kursaklarında kalmasını sağlayacağız. Ekmeğimizi çaldılar, hayatımızı da çaldılar. Genç çocuklarımızın hayatlarını çaldılar. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" dedi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barındıran şehir ama en önemlisi saygının şehri... Bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin. Sizlerle beraber olmak, böyle bir kalabalıkla olmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla burada bulunmak inanılmaz bir heyecan büyük bir onur. Yalnız bir şey söyleyeyim; bu kalabalığı burada toplayamayanlar vardı. Ne olacak şimdi. Eyvah eyvah yandık..."

"Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz kul hakkı yemeyeceğiz yiyenlerin de kursaklarında kalmasını sağlayacağız. Ekmeğimizi çaldılar, hayatımızı da çaldılar. Genç çocuklarımızın hayatlarını çaldılar! En büyük beka sorunu sizsiniz!"

"Bugün zamlarla karşı karşıyasınız. 24 aydır esnaf geziyorum. Sözü yerine getirilememiş memuruyla, geçinemeyen esnafıyla, 5 maaş alanları gördükçe kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İşsizliğin arttığı, çiftçi hiç gübre atamadı. Genç çocukların hayatını çaldılar. Öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki. Bakanlar emir eli. Bu ülkenin hafızası gitti. Bundan büyük beka sorunu sizsiniz siz. Bu ülkede kimileri 50 puan alıp mülakatla geçiyorsa ülkede çok büyük sorun var demektir. Bu tek adam sistemini çok isteyen Erdoğan ve bu ucube sistemdir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız."

Akşener'in ardından sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bu meydanda miting yapmamıza izin vermemişlerdi. Demek ki meydan dolabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk adalet istiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanda miting yapmamıza izin vermemişlerdi. Demek ki meydan dolabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk adalet istiyor. Sayın Akşener, bugün yaşadığımız tabloyu çok güzel açıkladı. Evlerde tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade etti. Sizlerden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın metronun temelini atıyoruz. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarına götüreceğiz, bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız.

‘Sandık gelecek mi diye soruyorlar. Gelecek efendim gelecek...’

"Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi olacak. Biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Biz kaynağı vatandaşlara harcayacağız. Bir soygun düzenine son vereceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollara para veriyorsunuz, hani var ya 30 yıllık garantiler bunların hepsine son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Sandık gelecek mi diye soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek yarın olmazsa öbür gün gelecek. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Gelip gezebilirler asla sorun yok. Suriye ile de Mısır ile de barışacağız. Sadece iç politika da değil dış politikada da barışacağız. Türkiye kurucu ayalarına tekrar dönecek. Asla unutmayın sandık gelecek, oy kullanacaksınız."