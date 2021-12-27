Akşener erken seçim tahminini açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, erken ve baskın seçim tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

"24 Haziran seçimlerini 15 Temmuz’da olacağını tahmin etmiştik ancak 24 Haziran’da oldu. Ancak şimdi öyle bir öngörüm kalmadı çünkü ne yapıldığına yönelik bir fikrim yok" diyen Akşener, "Son dönemde yapılan dolara, avroya, faize karşı yapılan hamleler, dövize endeksli hesaplar açılmaya çalışıldı. Bu yapılan işlerin karşılığı ne, ne kadar sürede çıkacak onlara bakmak lazım. 2023 öncesi olacaksa Mayıs sonu Haziran gibi olabilir" ifadesini kullandı.

'Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız'

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil. Biz arızaları giderilmiş 2’nci yüzyıl uygun yeni parlamenter sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tartışmaları kutuplaştırma üzerinden gitmesini yanlış buluyorum. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim. Biz 24 Haziran’da 4 siyasi parti olarak 31 Mart’ta 2 yeni parti ile girdik.

Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız. Cumhurbaşkanı adayınız kim diyor? Cumhur İttifakı’nın adayının Sayın Bahçeli’nin ağzından Sayın Erdoğan olduğunu duyduk. Bunu Sayın Erdoğan’dan duyduk mu? Hayır! Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim ve insanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım. Bu da birinci parti çıkmak…

Başarırız, başaramayız bu farklı. AK Parti’den kopan bir seçmen var ve elinde bavulu ile bakıyor denildi. Bu seçmene sahip çıkmak lazım oyunu almak lazım. Bunla ilgili çalışma yaptık.