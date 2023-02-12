Kılıçdaroğlu uzaktan eğitim kararının 'gözden geçirilmesi' için çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyerek, "Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından uzaktan eğitim ile ilgili alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

"Üniversiteleri uzaktan eğitime alma kararının yeniden gözden geçirilmesini bekliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz siyasal partiler olarak Türkiye’deki tüm altyapımızı açalım, afetin faturasını gençlerimize ödetmeyelim, onları hayattan koparmayalım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle yazdı:

"Genel Merkez binamız dahil, örgütümüzün tüm mekanlarını vermeye hazırım. Buna aile evlerimiz de dahildir. Bu sefer gençlere dokunmayalım. Elimizde bir tek onlar kaldı."