Erdoğan'ın binlerce otel ve bir milyon konut boş dururken üniversiteleri kapatma kararına TKG'den tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada KYK yurtlarındaki öğrencileri çıkartıp buralara depremzedelerin yerleştirileceğini duyurmuştu. Erdoğan ayrıca üniversitelerin yaz aylarına kadar kapalı kalacağını, eğitimin 'uzaktan' devam edeceğini söyledi.

Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) yapılan açıklamada ise AKP'li Cumhurbaşkanı'nın bu kararına tepki gösterilerek "Ülkemizde bir milyondan fazla boş konut, binlerce otel dururken depremzedelerin bu yerlere yerleştirilmesi hâlâ planlanmadı" denildi.

TKG'nin açıklamasında "Şimdi ise patronlara hiç dokunmadan, KYK yurtlarından öğrencilerin çıkarılması ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Bu karar gösteriyor ki Türkiye’yi yönetenlerin tek derdi içerisine düştükleri durumu bir avuç asalağın çıkarlarını ve kârlarını koruyarak aşmaya çalışmak." ifadeleri kullanıldı.

"Üniversiteleri Kapatmak Sizleri Sorumluluktan Kurtarmaz!" başlıklı açıklama şöyle:

"AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerin barınması için KYK yurtlarının kullanılacağını ve bu nedenle üniversitelerin uzak eğitime geçeceğini duyurdu. Ülkemizde her olağanüstü durumda üniversitelerin kapatılması artık bir kural haline geldi. Apaçık bir beceriksizliğin binlerce emekçinin canına mal olduğu yetmezmiş gibi şimdi de fatura yeniden bizlere kesiliyor. Gençlerin bir araya gelmesi kasten engelleniyor. Bizleri yalnızlaştırarak sessizleştirmeye çalışıyorlar.

Ülkemizde bir milyondan fazla boş konut, binlerce otel dururken depremzedelerin bu yerlere yerleştirilmesi hâlâ planlanmadı. Şimdi ise patronlara hiç dokunmadan, KYK yurtlarından öğrencilerin çıkarılması ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Bu karar gösteriyor ki Türkiye’yi yönetenlerin tek derdi içerisine düştükleri durumu bir avuç asalağın çıkarlarını ve kârlarını koruyarak aşmaya çalışmak.

Bu Ülkeyi Yönetemiyorsunuz!

Ne insanlarımızın canı ne barınma hakkımız ne de eğitim hakkımız umurunuzda. Temsil ettiğiniz sermaye sınıfının aklıyla hareket ediyor ve etkisiz çözümlerden öteye gidemiyorsunuz.

Bu plansızlığın faturasını bizlere kesmeye çalışanlardan ve eğitim hakkımızı engelleyenlerden hesabı hep birlikte soracağız.

Tüm arkadaşlarımızı yaşadığımız felakete rağmen dayanışmayı yükselten halkımız gibi yan yana gelmeye çağırıyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği"