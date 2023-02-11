Erdoğan'ın açıklamalarını takiben KYK yurtları boşaltılmaya başlandı

Maraş merkezli depremlerden etkilenenler için barınma amaçlı kullanılmak üzere KYK Yurtları boşaltılıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler yurtlardan çıkarıldı.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız, zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek yurtları inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl, Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı, depremzedelerimizi o yurtlarda ağırladılar. Ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6 bin 663 kapasite var. Buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde almaya başlayıp böylece çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız."