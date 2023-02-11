AFAD ve Kızılay Afganistan'a geçen ay 24 vagonluk yardım göndermiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD ve Kızılay, geçer not alamadı. Oysa 10 Ocak 2023 günü "yoksulluk içindeki Afganistan halkına" denilerek topladıkları yardım malzemesini 24 vagondan oluşan "iyilik trenleri"nden 7’ncisiyle Afganistan’a törenle uğurladılar.

"İyilik trenleri"nde 700 bin kişiye yetecek kadar kışlık giyim, battaniye, un, şeker, yağ, makarna, bakliyat, salça gibi temel gereksinmeler ile yetimhaneler, okullar, ibadethaneler, hastaneler için halı, tekerlekli sandalye, ilaç, sağlık malzemesi taşındığı belirtildi.

AFAD Başkanı törende yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir ülkeyiz. Sadece kendi derdimizle dertlenmiyoruz, bizim dışımızda nerede mazlum devlet varsa oraya el uzatıyoruz… Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İçişleri Bakanımız ve diğer bakanlarımızla beraber 2022 yılı içinde birçok ülkeye iyilik kervanını gönderdik" diye konuşmuş.

"İyilik treni"ni dualarla uğurlamışlar.

Kendi yaralarımızı saramıyoruz

6 Şubat'ta çok geniş bir alanı etkileyen iki büyük deprem gerçekleşti. Sabaha karşı olması can kaybını artırdı. Kış koşulları müdahale olanaklarını kısıtlıyor. Enkazdan kurtarma, barınma, ısınma, beslenme, tuvalet gibi sorunlar giderilemiyor ve bu yüzden can yitimleri artıyor.

Koşullar çok ağır. Ama buna sığınamazlar. Afet zaten böyle bir şeydir, olağanüstü bir olaydır.

AFAD, bütçe ödeneklerinden beslenir. Kızılay’a kamu kaynakları özgülenmiştir. Her iki örgütün bağış toplama yetkisi vardır. Görevleri afetlere derhal müdahale ederek, riskleri en aza indirebilmek olan bu kuruluşlar, bütün olasılıkları dikkate alarak felaket senaryoları hazırlamak ve anında müdahale edebilecekleri her türlü önlemi almakla yükümlüdürler.

Kim yargılanacak?

Yetmezliklerde kuruluşların yöneticilerinin sorumlulukları elbette sorgulanmalıdır. Ancak asıl sorumluluğun, güçlü ve etkili bir afet yönetimi kurmayan İktidarlarda olduğu unutulmamalıdır.

Ülkeyi yönetenler, söyledikleriyle ya da yazdıklarıyla değil, maddi ve fiziksel kanıtlar sunarak kamu önünde hesap vermek zorundadırlar.