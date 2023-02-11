Depremzedelere AFAD kaydı eziyeti

Depremzedelere AFAD kaydı yaptırma şartı getirildi. Bu zorunluluk nedeniyle AFAD irtibat noktaları önünde kuyruklar oluşuyor. Beş gündür yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalışan, yakınları vefat eden depremzedeler şimdi kuyruğa sokularak eziyet çekiyorlar.



Kahramanmaraş’tan soL’a ulaşan depremzedeler, kaydın e-devlet üzerinden yapılmaması nedeniyle gittikleri AFAD irtibat noktalarında kuyruklar oluştuğunu belirttiler. Öte yandan, şehri terk eden depremzedeler de gittikleri illerde otel vb. yerlerde konaklamak istediklerinde AFAD kaydı şartı nedeniyle mağdur oluyorlar.



Dün AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremzedelerin ikametgâh sorgulaması üzerinden bu kaydın tamamlandığını açıklamıştı ancak 10 ilde açılan AFAD irtibat noktalarının yetersiz kaldığı görülüyor. Deprem bölgesinden tahliyelerde de bu kayıt artık zorunlu hale getirildi. Afet sonrası planlama için gerekli olmakla birlikte depremzedeler bu kayıt işleminin kolaylaştırılmasını talep ediyor.