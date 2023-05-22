Kılıçdaroğlu, Ülkü Ocakları'nın eski yöneticileriyle bir araya gelecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da eski Ülkü Ocakları başkanları ile bir araya gelecek.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; toplantıda eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun danışmanı eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ramazan Kubat da konuşma yapacak.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Ankara’da yaklaşık bin kişilik "milliyetçi" bir topluluğa hitap edecek. Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde saat 14.00’te başlayacak toplantıya çeşitli illerden eski Ülkü Ocakları başkanlarının ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.

CHP’li kaynaklar, toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy vermiş isimlerin de bulunacağına dikkat çekti.