Kulis: Kılıçdaroğlu'nun seçim için atacağı adımlar belli oldu

CHP, 14 Mayıs’ta geçersiz oy kullanan 1 milyon 37 bin seçmen ile sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin seçmenin peşine düştü. Kılıçdaroğlu, yapacağı 4-5 temalı toplantıyla milliyetçi ve sandığa gitmeyen seçmenin oyuna talip olacak.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’a kadar sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmeni ikna etmek için çalışacak.

CHP sandık için seferberlik çağrısı yaparken adeta kampanya başlattı. Kılıçdaroğlu bugün kendisine destek beyanında bulunan Ata İttifakı bileşeni Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret edecek.

İkinci tura referandum gözüyle bakan CHP, 1 milyon 37 bin 103 geçersiz oy kullanan ve sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmeni ikna etmenin yolunu arıyor. Geçersiz oylarla birlikte sandığa gitmeyen 9 milyon 332 bin 698 seçmenin iradesini ortaya koymadığını ifade eden CHP’li kurmaylar, seçmeni ikna etmek için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu, yapacağı temalı toplantılarla sandığa gitmeyen, kararsız ve milliyetçi seçmenin kaygılarını giderecek mesajlar verecek.

Hatay’a gidecek

Kılıçdaroğlu yarın Hatay’da olacak. Taslak programına göre, Kılıçdaroğlu çadır ziyaretinde bulunacak. “Sığınmacı Mağdurlarıyla Buluşma” adlı toplantıda esnaf, işsiz, genç, iş insanı olmak üzere dört kişinin konuşmacı olması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu’nun sınır ziyareti de yapabileceği ancak bunun netleşmediği ifade ediliyor. Hatay’da kurulacak çadırda depremzedelerle buluşacak olan Kılıçdaroğlu, sınır, mülteci ve depremzedelere ilişkin mesajlarını verecek. Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta Ankara’da ülkücülerle buluşacak ve milliyetçi seçmene mesajlarını Başkent’ten verecek.

Perşembe günü Adana’da olması planlanan Kılıçdaroğlu, burada özellikle uyuşturucu baronlarına karşı açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu’nun, “Uyuşturucu baronlarından kurtulmak için karar ver” sloganını da dile getireceği ifade ediliyor.

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nun 26 Mayıs’ta da İstanbul’da Balkan kökenli vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.